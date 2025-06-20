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Главный акционер HHLA предлагает сократить дивиденды
20.06.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 16-20 июня 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 24 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 24 неделе 2025 года относительно показателя прошлой недели не изменился.

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2025

    На 24 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах выросли.

    Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2025

    Контейнерооборот Шанхая по итогам 5 месяцев 2025 года составил 22,36 млн TEU.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2025: выросла перевалка пищевого налива

    В апреле 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 37,2% относительно показателя апреля 2024 года.

    Погрузка химикатов на экспорт по жд, 5 месяцев 2025

    Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-мае выросла на 16,4%.

    Контейнерооборот российских портов в мае 2025 в деталях

    Контейнерооборот всех морских портов России в мае 2025 года увеличился на 1,3%.

    Контейнерооборот российских портов в мае 2025 увеличился на 1,3%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 10,6%.

    Грузооборот российских портов в мае 2025 в деталях

    Грузооборот всех морских портов России в мае 2025 года снизился на 3,3%.

     

    Товарооборот

    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 4 месяца 2025

    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам января-апреля 2025 года сократился на 8,6%.

    Товарооборот Россия – Германия в первом квартале 2025 года

    По итогам первого квартала 2025 года товарооборот между Россией и Германией составил 419,3 тыс. тонн.

    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 4 месяца 2025

    По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией в первые 4 месяца 2025 года сократился на 7,3%.

    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-апреле 2025 года

    По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-апреле 2025 года снизился на 17,7%.

     

    Порты

    Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2025

    Контейнерооборот портов Турции по итогам 5 месяцев 2025 года составил 5,81 млн TEU.

    Грузооборот морских портов Китая в январе-апреле 2025

    В январе-апреле этого года грузооборот портов Китая, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 3,7%.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 24 неделя, 2025

    На 24 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели не изменились. 

    Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket

    Добавлены расписания линий, расширена аналитика ставок линий с учётом расписания судов.

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь-июль 2025г.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 25 неделя, 2025

    На 25 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели не изменились. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 25 неделя, 2025

    Ставки на перевозку зерна партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на отдельные направления подросли.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 25, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

     

    Фото: HHLA / Martin Elsen


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