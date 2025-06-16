Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2025: выросла перевалка пищевого налива

В апреле 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 37,2% относительно показателя апреля 2024 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 64,4%. Транзит сократился на 1,2%. В импорте было перевалено на 10,4% больше, чем годом ранее. Каботаж вырос на 36,1%.

В апреле 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,7%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 31,1% приходилось на нефть. Доля пищевого налива в апреле 2025 года соответствовала 22,1%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 21,6%.

Самая высокая динамика была в прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла в 2,9 раза. Пищевого налива было обработано на 68% больше, чем в апреле 2024 года. Оборот химических и минеральных удобрений вырос на 59,5%.

Наиболее значительно, на 22,4% сократилась перевалка черных металлов. Грузооборот прочих генеральных грузов уменьшился на 21,4%, лесных грузов – на 13,1%.

В апреле 2025 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 47,6%, Махачкала обработала 46,2%, на Оля приходилось 6,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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