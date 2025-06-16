Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 24 неделя 2025
16.06.2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 24 неделя 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.03.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2025: снизилась перевалка рефгрузов
    Экспорт сократился на 23%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    17.02.2025
    Динамика отгрузки на экспорт по жд
    Рост погрузки экспорта в морские порты превысил 6% с начала года.
    2025ПогрузкаПортыРЖД
    0
    17.04.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2025
    Ставки с начала года не менялись
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    13.05.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2025 увеличился на 4,6%
    Импорт вырос на 96,8%.
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.05.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов увеличился на 4,6%.
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    10.06.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2025
    Цены подросли
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.06.2025 Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket
    16.06.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2025
    16.06.2025 Международный логистический терминал открыт в Алма-Ате
    16.06.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 24 неделя 2025
    16.06.2025 Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2025
    11.06.2025 Новые контейнерные краны для ВМП «Первомайский»
    Госрегулирование Показать всё
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    04.06.2025 Назначения в ФТС
    03.06.2025 Назначен первый замначальника ГУОТОиТК
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •