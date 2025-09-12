Информационно-аналитическое агентство
СУДС Азово-Черноморского бассейна перешли на отечественное ПО
12.09.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 8-12 сентября 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2025

    На 36 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

    Maersk почти догнал COSCO на внутриазиатском рынке

    Maersk поднялся на вершину рейтинга внутриазиатских контейнерных перевозчиков, составив конкуренцию лидеру этого направления — COSCO.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 37, 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 37 неделе 2025 года снизился относительно показателя прошлой недели на 3%.

     

    Российский транспортный сектор

    Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2025: снижение углубляется

    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-август 2025 года составили 5 млн 26 тыс. TEU.

    Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2025

    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам августа 2025 года.

    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по контейнерообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по август 2025 года в различных аналитических разрезах.

     

    Товарооборот

    Экспорт лекарств в регионе деятельности Владимирской таможни

    Владимирская таможня фиксирует рост экспорта лекарственных средств. 

    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-июнь 2025

    По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-июне 2025 года составил чуть больше 2,6 млн тонн.

    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-июле 2025 года

    По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-июле 2025 года снизился на 8,6% относительно показателя первых 7 месяцев 2024 года.

     

    Законодательство

    Новое в таможенном законодательстве

    Руководитель отдела таможенного оформления NOVELCO Вячеслав Заливашенко специально для читателей SeaNews подготовил обзор нововведений в таможенном законодательстве.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 37 неделя, 2025

    На 37 неделе в Азово-Черноморском регионе рост ставки фрахта снизились. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 37 неделя, 2025

    На 37 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax и партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax увеличились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 37, 2025

    На 37 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно прошлой недели изменились лишь на одном направлении.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 37, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая остаются в районе низких сороковых.

     

    Бункерный рынок

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 37 неделя 2025

    На 37 неделе 2025 года цены на высокосернистый мазут (380 HSFO)  и низкосернистый мазут (VLSFO)  во всех исследуемых портах снизились.

     

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


