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Грузы РЖД, 11 месяцев 2024: выросла погрузка удобрений и кокса
14.02.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 10-14 февраля 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2025

    На 6 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

    Портфель заказов на контейнеровозы в ближайшее время достигнет 9 млн TEU

    Мировой портфель заказов на контейнеровозы растет рекордными темпами.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2024 вырос в 2,7 раза

    В декабре 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя декабря 2023 года в 2,7 раза.

    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2024 в деталях

    В декабре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 0,7% относительно показателя декабря 2023 года.

    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2024: снизилась перевалка зерна

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 0,1%.

    Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2025

    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2025 года.

    Экспорт угля по жд, январь 2025

    В январе на экспорт было отгружено по железной дороге 16,2 млн тонн угля, на 6,5% больше, чем в январе 2024 года.

    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен

    Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за январь 2025 года — online сервис ПОРТСТАТ Контейнеры для подписчиков .

     

    Товарооборот

    Экспорт никеля и изделий из него из РФ в ЕС, январь-ноябрь 2024

    По данным Евростата, российский экспорт никеля и изделий из него в Евросоюз в январе-ноябре 2024 года составил 92 тыс. тонн

    Товарооборот Россия – Армения в 2024 году

    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в 2024 году составили 3,2 млрд долларов.

    Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-ноябрь 2024

    По данным Евростата, российский экспорт алюминия и изделий из него в Евросоюз в январе-ноябре 2024 года составил 346,9 тыс. тонн.

    Товарооборот Россия – США в 2024 году

    По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США за 2024 года снизился на 31,7%.

    Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-ноябрь 2024

    По данным Евростата, импорт одежды из Евросоюза в Россию в январе-ноябре 2024 года в денежном выражении составил 620 млн евро.

    Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-октябрь 2024

    По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе-ноябре 2024 года составил в денежном выражении 546,6 млн евро.

     

    Глобальные тренды

    Глобальный рынок грузовых автоперевозок в стагнации

    Автоперевозчики столкнулись с высокими расходами, слабым спросом, жесткими экологическими нормами и дефицитом рабочей силы. Все это усугублялось растущей волатильностью.

     

    Складская логистика

    2025 год станет рекордным по вводу складской недвижимости в России

    По итогам 2025 года в России может быть введен рекордный объем складской недвижимости – 7,2 млн кв. м, что может стать историческим максимумом. 

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2025

    На 7 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 6 неделя, 2025

    На 7 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax почти на все направления снизились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 7, 2025

    На 7 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельных направлениях снизились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются четвертую неделю подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2025

    На 7 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива в большинстве исследуемых портов снизились.

     

    Фото: РЖД

     


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