Новое в таможенном законодательстве
08.09.2025

    • Руководитель отдела таможенного оформления NOVELCO Вячеслав Заливашенко специально для читателей SeaNews подготовил обзор нововведений в таможенном законодательстве.

    1. Приказ Минфина от 07.03.2025 № 28н

    Новое в таможенном законодательствеСогласно изменениям, в отношении товаров, декларантом которых являются лица, отнесенные к категории низкого уровня риска расширен диапазон мер по минимизации рисков, содержащиеся в профилях рисков. Вместо диапазона от 1:100 до 1:50 будет применяться диапазон от 1:5000 до 1:50.

    В новой редакции изложен п. 9 Перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, а также добавлены новые позиции в указанный Перечень:

    Доля ДТ с изменениями, внесенными после выпуска товаров по инициативе декларанта, за исключением случаев внесения изменений в ДТ, поданные с применением предварительного, неполного, периодического, временного периодического таможенного декларирования, дополнительных особенностей таможенного декларирования, особенностей таможенного декларирования компонентов товаров, перемещаемых в несобранном или разобранном виде, а также при восстановлении тарифных преференций, применении льгот по уплате таможенных платежей, уплате таможенных пошлин, налогов, в отношении которых была предоставлена отсрочка (рассрочка) их уплаты, использовании отложенного определения таможенной стоимости товаров, в общем количестве выпущенных ДТ.

    Наличие в течение 2 (двух) календарных лет, предшествующих месяцу проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, двух и более фактов неисполнения лицом обязанности, предусмотренной пп. 3 п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, по которым таможенным органом принято решение об отказе в выпуске товаров на основании пп. 5 п. 1 ст. 125 ТК ЕАЭС.

    1. Маркировка ЧЗ

    Решением Совета ЕЭК от 08.07.2025 № 51 установлено, что ЕАЭС подлежат маркировке велосипеды и велосипедные рамы, срок и порядок введения которой государства-члены определяют самостоятельно и уведомляют ЕЭК о ее введении не позднее, чем за 6 месяцев до ее введения.

    Определен Перечень товаров, подлежащих маркировке, в который включены велосипеды с вспомогательным установленным двигателем, велосипеды двухколесные и прочие велосипеды без двигателя, рамы велосипедов и трехколесные велосипеды.

    Решением Совета ЕЭК от 08.07.2025 № 52 в ЕАЭС вводится маркировка косметической продукции с антимикробным действием, предназначенной для гигиены рук, также средств дезинфицирующих в потребительской упаковке средствами идентификации.

    Утвержден перечень таких товаров.

    Решением Совета ЕЭК от 08.07.2025 № 53 вводится маркировка отдельных видов смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей средствами идентификации.

    В Перечень товаров, подлежащих маркировке, в частности, включены масла смазочные и масла прочие, моторные масла, компрессорное и турбинное смазочное масло, гидравлические жидкости, антифризы и антиобледенительные жидкости, жидкости тормозные и другое.

    1. Постановлением Правительства РФ от 26.08.2025 № 1277 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 22.03.2022 № 353 об особенностях разрешительной деятельности в РФ.

    Согласно изменениям, до 1 сентября 2026 года продлено действие упрощённого порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции.

    Речь, в частности, идёт о запчастях, которые ввозятся для обслуживания или ремонта ранее выпущенных в обращение в России техники и оборудования, а также о комплектующих, компонентах, сырье или материалах для производства продукции на территории страны.

    Ранее ввоз этих товаров требовал прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени. Решение позволит поддержать российский бизнес, работающий в условиях санкционных ограничений. Практика работы в упрощённом порядке доказала свою эффективность и продолжит действие.

    Ранее, чтобы исключить попадание на рынок некачественной продукции, кабмин усовершенствовал действовавшие процедуры – после подачи декларации по упрощённой схеме и вывода продукции на рынок производители и экспортёры должны в течение шести месяцев подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям российского законодательства в сфере технического регулирования.

    Фото: NOVELCO 


