Аналитический дайджест SeaNews, 20-24 октября 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2025

Ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Контейнерные порты Турции, 9 месяцев 2025

Контейнерооборот через порты Турции по итогам 9 месяцев 2025 года вырос на 4%.

Top-25 контейнерных линий на 1 октября 2025

По состоянию на 1 октября 2025 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности оперировали 68% существующих контейнеровозов.

Контейнерооборот лидеров, 9 месяцев 2025

Контейнерооборот Шанхая по итогам 9 месяцев 2025 года составил 412 млн TEU.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 в деталях

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 7,8%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 вырос на 9,4%

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2025 года составляла 33,8%.

Экспортные перевозки удобрений по жд, 9 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 9 месяцев 2025 года выросли на 22,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Грузооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 в деталях

В сентябре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 0,2% относительно показателя 2024 года.

Грузооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка пищевого налива

Химического налива было обработано на 70,3% больше, чем в сентябре 2024 года.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2025 в деталях

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2025 года соответствовала 19,1%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре снизился на 3,5%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 4,1%, импорт – на 2,9%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2025 в деталях

В сентябре этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,9%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка нефти

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы.

Куда уходят контейнеры и почему это происходит

«Видим, что меняется логистика и увеличивается доля сухопутных погранпереходов».

Товарооборот

Товарооборот Россия – Турция в январе-августе 2025 года

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в январе-августе 2025 года снизился на 5,9%.

Рост экспорта технически сложной продукции из Уральского региона

В 2025 году по сравнению с 8 месяцами прошлого года экспорт частей летательных аппаратов вырос на 12%.

Товарооборот Россия — Китай в январе-августе 2025 года

По итогам января-августа 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 9,4% относительно показателя января-августа 2024 года.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 8 месяцев 2025

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам января-августа 2025 года сократился на 11,1%.

Внешняя торговля РФ в январе-августе 2025 года

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за январь-август 2025 года.

Импорт из Египта в Омскую область

За 9 месяцев этого года поставки увеличились на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Товарооборот Россия – Япония в январе-августе 2025 года

По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе-августе 2025 года снизился на 0,6% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 43 неделя, 2025

На 43 неделе в Азово-Черноморском регионе рост ставки фрахта понизились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 43 неделя, 2025

На 43 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Panamax на некоторые направления подросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 43, 2025

На 43 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 43, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов Китая подросла.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 43 неделя 2025

На 43 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах продолжили уменьшаться.

Фото: Росморречфлот