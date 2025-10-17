Информационно-аналитическое агентство
Итоги навигации в Волжском бассейне
17.10.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 13-17 октября 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2025

    На 41 неделе 2025 года ставки относительно 39 недели (данные China Containerized Freight Index за 40 неделю не публиковались в связи с празднованием китайской Золотой недели)  почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

    Контейнерооборот портов Китая в январе-августе 2025

    В январе-августе этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 42, 2025

    На 42 неделе мировой индекс контейнерных перевозок Drewry вырос на 2%.

     

    Российский транспортный сектор

    Перевозки по жд каменного угля, сентябрь 2025

    В сентябре на экспорт по железной дороге отправлено всего 14,6 млн тонн угля.

    Перевозки зерна по жд, сентябрь 2025

    В сентябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 2,8 млн тонн зерна. 

    Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 15,8%.

    Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 снизился на 11,4%

    Транзит увеличился на 66,3%.

    Экспорт угля по жд, сентябрь 2025

    В сентябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 26,6 млн тонн угля.

    Грузооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях

    Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. 

    Грузооборот российских портов в сентябре 2025 вырос на 7,9%

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 6,4%.

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Сербия в январе-августе 2025 года

    По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в январе-августе 2025 года снизился на 5,9%.

    Экспорт гороха из Алтайского края вырос в 4 раза

    За 8 месяцев 2025 года алтайские предприниматели экспортировали более 130 тыс. тонн гороха.

    Товарооборот Россия – Армения в январе-августе 2025 года

    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-августе 2025 года составили 1,8 млрд долларов.

    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь-июль 2025

    По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, полученные из битуминозных веществ» в страны Евросоюза в январе-июле 2025 года составил 6,2 млн тонн. 

    Товарооборот Россия – Грузия в январе-августе 2025 года

    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-августе 2025 года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 4,3% относительно показателя первых 8 месяцев 2024 года.

    Импорт плодоовощной продукции в Красноярский край растет

    Красноярская таможня фиксирует рост импорта плодоовощной продукции, сообщает Федеральная таможенная служба.

    Мандариновый сезон начался

    Первые партии абхазских цитрусов поступили в Россию уже в конце сентября.

     

    Порты

    Грузооборот речных портов Китая в январе-августе 2025

    По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-августе этого года увеличился вырос на 4,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

    Операционные итоги Глобал Портс, 3 квартал и 9 месяцев 2025

    Как сообщили в холдинге, динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов в отчетном периоде была лучше рынка.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 42 неделя, 2025

    На 41 неделе в Азово-Черноморском регионе рост ставки фрахта повысились. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 42 неделя, 2025

    На 42 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax и партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 41, 2025

    На 42 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов демонстрируют разнонаправленную динамику.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 42, 2025

    На 42 неделе 2025 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находятся на уровне низких двадцатых.

     

    Бункерный рынок

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 42 неделя 2025

    На 42 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах продолжили уменьшаться.

     

    Фото: Росморречфлот


