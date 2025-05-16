Аналитический дайджест SeaNews, 12-16 мая 2025

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 19 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 1%.

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2025

На 19 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику.

Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2025

Контейнерооборот Шанхая по итогам 4 месяцев 2025 года составил 17,71 млн TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 20 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 20 неделе 2025 года вырос относительно прошлой недели на 8%.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Арктического бассейна в марте 2025: снизилась перевалка руды

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 14,5%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2025 в деталях

В марте 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна увеличился относительно показателя марта 2024 года на 4,6%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2025 увеличился на 4,6%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 96,8%.

Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2025 в деталях

В марте 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 41,7% относительно показателя марта 2024 года.

Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2025: снижение на 0,4%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-апрель 2025 года составили 2 млн 558 тыс. TEU.

Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2025: выросла перевалка черных металлов

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 70,2%.

Экспортные перевозки удобрений по жд, 4 месяца 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых четырех месяцев 2025 года выросли на 35,2%.

Товарооборот

Растет экспорт подсолнечного масла Сибири

Экспорт подсолнечного масла из Сибири показал в 2024 году значительный рост — на 134% до 102 тыс. тонн.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-февраль, 2025

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-феврале 2025 года составил 556,6 тыс. тонн.

Товарооборот Россия – Армения в первом квартале 2025 года

По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в первом квартале 2025 года составили 698,5 млн долларов.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-февраль 2025

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-феврале 2025 года составил 471 тыс. тонн.

Товарооборот Россия – Турция в первом квартале 2025 года

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в первом квартале 2025 года снизился на 5,5%.

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2025

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам первого квартала 2025 года сократился на 7,3%.

Шиппинг

Транзит судов через турецкие проливы, Q1 2025

По итогам первых трех месяцев 2025 года через турецкие проливы прошло порядка 21,9 тыс. судов.

Порты

Грузооборот речных портов Китая в первом квартале 2025

По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в первом квартале этого года увеличился вырос на 3,2%.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 19 неделя, 2025

На 19 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно 18 недели не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 19 неделя, 2025

На 19 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно 18 недели не менялись.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 19, 2025

Ставки стоят на месте.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 20 неделя, 2025

На 20 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно предыдущей недели снизились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 20 неделя, 2025

Ставки на перевозку зерна партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на отдельных направлениях повысились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 20, 2025

На 20 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно 19 недели снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 20, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая относительно предыдущей недели не изменились.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 20 неделя 2025

На 20 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах идут вверх.

Фото: FESCO