Maersk меняет главного финансиста
19.12.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 15-19 декабря 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2025

    На 50 неделе 2025 года ставки относительно 49 недели демонстрируют разнонаправленную динамику.

    Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2025

    Контейнерооборот Шанхая по итогам 11 месяцев 2025 года составил 50,5 млн TEU.

    Заказы на контейнеровозы бьют рекорды

    По данным BIMCO, в настоящее время портфель заказов на новые суда составляет 33% действующего контейнерного флота.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 51, 2025

    На 51 неделе мировой индекс контейнерных перевозок Drewry вырос на 12%.

     

    Российский транспортный сектор

    Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 в деталях

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 2,1%.

    Экспорт угля по жд, ноябрь 2025

    В ноябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 27,9 млн тонн угля.

    Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 снизился на 3,6%

    Груженых контейнеров было обработано на 1,2% меньше, чем в ноябре 2024 года.

    Грузооборот российских портов в ноябре 2025 в деталях

    Транзит остался на уровне аналогичного показателя прошлого года.

    Ленское пароходство выполнило и перевыполнило

    По итогам навигации 2025 года ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» перевыполнило план по объёму перевозок.

    Грузооборот российских портов в ноябре 2025 вырос на 6,3%

    Импорт снизился на 7,7%.

    Экспорт по жд черных металлов, 11 месяцев 2025

    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-ноябре 2025 года выросли на 13%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2025 в деталях

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года составляла 35%.

    Грузооборот Чукотки в 2025 году вырос – ФТС

    Положительная динамика отмечается во всех морских пунктах пропуска Чукотки.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2025 вырос на 4,9%

    Груженых контейнеров было обработано на 7,9% больше, чем в ноябре 2024 года.

    Грузооборот Балтийского бассейна в ноябре 2025 в деталях

    В ноябре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 5,6% относительно показателя 2024 года.

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Армения в январе-октябре 2025 года

    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-октябре 2025 года составили 2,4 млрд долларов.

    Импорт бананов в Томскую область

    Кемеровские таможенники фиксируют рост поставок бананов в Томскую область, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Российский экспорт и импорт, 10 месяцев 2025

    Внешнеторговый оборот России по итогам января-октября 2025 года составил 564,2 млрд долларов.

    Товарооборот Россия – Грузия в январе-октябре 2025 года

    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-октябре 2025 года товарооборот между Россией и Грузией увеличился на 4,2% относительно показателя первых 10 месяцев 2024 года.

    Товарооборот Россия — Китай в январе-октябре 2025 года

    По итогам января-октября 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 10,9% относительно показателя января-октября 2024 года.

    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 10 месяцев 2025

    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам января-октября 2025 года сократился на 13%.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 51 неделя, 2025

    На 51 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели снова опустились. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 51 неделя, 2025

    На 51 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax уменьшаются.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 51, 2025

    На 51 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельные направления уменьшились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 51, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

     

