Аналитический дайджест SeaNews, 24-28 ноября 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2025

На 47 неделе 2025 года ставки относительно 46 недели почти на всех исследуемых трейдах снова увеличились.

Все порты Финляндии, 9 месяцев 2025

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых 9 месяцев 2025 года составил 1,09 млн TEU.

Контейнерные перевозки по коридору «Север-Юг»

По западному маршруту из России через Астару за 10 месяцев перевезено 6,6 тыс. TEU.

Оборот мировых контейнерных линий, 9 месяцев 2025

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 9 месяцев 2025 года составил 141,7 млн TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 48, 2025

На 48 неделе мировой индекс контейнерных перевозок Drewry снизился на 2% до 1806 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре вырос на 4,4%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 4%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в октябре 2025 в деталях

В октябре этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32,8%.

Жд экспорт через порты, октябрь 2025

В октябре по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 27,7 млн тонн экспортных грузов.

Замыкающий на Волго-Балте

В навигацию наблюдался рост как судопотока, так и объёмов перевезённых грузов по Волго-Балтийскому одному пути.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

В транзите было перевалено на 36,4% больше, чем годом ранее.

Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 10 месяцев 2025

В январе-октябре 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 33,6 млн тонн грузов.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2025 в деталях

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года соответствовала 45,6%.

Перевозки по Беломорканалу выросли на 7%

С начала навигации по Беломорско-Балтийскому каналу перевезли более 206 тыс. тонн грузов.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2025 снизился на 20,1%

Груженых контейнеров было обработано на 21,4% меньше, чем в октябре 2024 года.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в октябре 2025 в деталях

Согласно имеющимся официальным данным, в октябре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,3%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в октябре 2025: выросла перевалка сжиженного газа

В октябре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 2% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 в деталях

В октябре 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 20% относительно показателя октября 2024 года.

Товарооборот

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 9 месяцев 2025

По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией в январе-сентябре 2025 года сократился на 5,7%.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-сентябрь 2025

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-сентябре 2025 года составил 2,25 млн тонн.

Товарооборот Россия – Индия в январе-сентябре 2025 года

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе-сентябре 2025 года снизился на 15%.

Финансы

Операционные и финансовые показатели HHLA в январе-сентябре 2025

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала основные операционные и финансовые показатели за 9 месяцев 2025 года.

Финансовые результаты Zim в 3 квартале 2025 года

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам третьего квартала 2025 года составил 926 тыс. TEU.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 48 неделя, 2025

На 47 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 48 неделя, 2025

На 48 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на некоторые направления подросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 48, 2025

На 48 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов практически на все направления повысились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 48, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 48 неделя 2025

На 48 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах уменьшились.

Обзор мирового рынка бункеровки. 48 неделя 2025

На 48 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику.

Фото: РЖД