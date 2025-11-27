Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2025 снизился на 20,1%
27.11.2025

    • В октябре 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 20,1% относительно показателя октября прошлого года.

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 30,3%, экспорт – на 24,5%. В транзите было перевалено на 27,9% меньше, чем годом ранее. Каботаж вырос на 6,7%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года соответствовала 45,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 21,4% меньше, чем в октябре 2024 года. Из общего объема груженых 8,2% приходилось на рефконтейнеры, 91,8% – на сухие.

    55,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,4% – в каботаже, 18,4% – в экспорте и 1,7% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 15,7%.

    В октябре 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63,5%, Восточный обработал 19,4%, на Корсаков приходилось 5,5%.

