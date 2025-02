Аналитический дайджест SeaNews, 3-7 февраля 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные порты Турции, итоги 2024 года

Контейнерооборот морских портов Турции по итогам 2024 года увеличился на 8% и составил 13,5 млн TEU.

Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги 2024 года

Рост объемов отмечен в Клайпеде и Таллине, Рига обработку груженых контейнеров снизила, но незначительно.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 6 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 6 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 3% и составляет 3273 доллара за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024: выросла химического налива

В декабре 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 10,3% относительно показателя аналогичного месяца 2023 года.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2024 в деталях

В декабре 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 19,5% относительно показателя декабря 2023 года.

Грузы РЖД, январь 2025: минус 1,8% в целом

По ряду номенклатурных позиций наблюдается положительная динамика.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2024 вырос на 19,5%

Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 42,7%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2024 в деталях

В декабре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,5% относительно показателя аналогичного месяца 2023 года.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

Экспорт, на долю которого приходилось 83,6% всего грузооборота, вырос на 5,4%.

Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2024 в деталях

В декабре 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 18,5% относительно показателя декабря 2023 года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2024 вырос на 18,5%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже.

Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2024 в деталях

В декабре 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 6,2% относительно показателя декабря 2023 года.

Железнодорожные контейнеры, январь 2025: рост почти на 10%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь 2025 года составили 682,3 тыс.

Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2024: выросла перевалка руды

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 3,5%.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2024 в деталях

В декабре 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя декабря 2023 года в 2,7 раза.

Товарооборот

Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 11 месяцев 2024

По данным Евростата, российский морской экспорт товарной группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, полученные из битуминозных веществ» в страны Евросоюза по итогам 11 месяцев 2024 года составил 9,4 млн тонн.

Товарооборот Россия – Турция в 2024 году

По данным министерства торговли Турции, товарооборот между Россией и Турцией в 2024 году снизился на 7,1% и составил 52,5 млрд долларов.

Товарооборот Россия – Сербия в 2024 году

По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Россией и Сербией в 2024 году снизился на 19,5%.

Товарооборот Россия – Япония в 2024 году

По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в 2024 году снизился на 16,8%.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-ноябрь 2024

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-ноябре 2024 года в денежном выражении составил почти 8,1 млрд евро.

Морские перевозки

Транзит судов через турецкие проливы, итоги 2024

По итогам 2024 года через турецкие проливы прошло более 87,2 тыс. судов.

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные ставкам контейнерных линий с датой валидности февраль 2025 года и статистика судозаходов контейнеровозов в ключевые порты РФ за январь 2025 года.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2025

На 6 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта начали снижаться.

Фрахтовый рынок Черного моря, 6 неделя, 2025

На 6 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на отдельных направлениях подросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 6, 2025

На 6 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельные направления подросли.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 6, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются четвертую неделю подряд.

Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2025

По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в феврале 2025 года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1375 долларов, что на 18,7% меньше, чем в январе 2025 года.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 6 неделя 2025

На 6 неделе 2025 года цены почти на все виды бункерного топлива в большинстве исследуемых портов снизились.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 6 неделя 2025

На 6 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России продолжают снижаться.

