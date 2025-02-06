Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2025            

По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в феврале 2025 года ставка на перевозку 40-футового контейнера из Новороссийска в Александрию (Египет) составляет в среднем 1375 долларов, что на 18,7% меньше, чем в январе 2025 года.

Из Александрии в Новороссийск средняя ставка в феврале котируется на уровне 1565 долларов за 40-футовый контейнер, на 14,3% выше, чем месяцем ранее.

Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке. Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

Средняя ставка за 20-футовый контейнер составляет в экспорте 1150 долларов (на 14,2% ниже, чем в январе 2025 года), в импорте – 1358 долларов (+11,8%).

Прим.: Средняя ставка рассчитана на основании ставок четырех линий, работающих на данном маршруте, – Sinokor Novo Line, Ametist, EMBA (сервис CStar) и Hub Shipping.

При этом средняя ставка фрахта на перевозку 40-футового контейнера SOC (Shipper Owned Container, контейнер в собственности отправителя товара) в экспорте на маршруте Новороссийск – Александрия в феврале 2025 года находится на уровне 1350 долларов (на 22,1% ниже, чем в январе 2025 года), в импорте – 1609 долларов (плюс 18,7%).

Средняя ставка фрахта на перевозку 20-футового контейнера SOC в экспорте составляет 1150 долларов, что на 17,8% ниже, чем в предыдущем месяце, в импорте – 1409 долларов (плюс 12,9%).

Средняя ставка на перевозку 40-футового контейнера СOC (Carrier Owned Container, контейнер принадлежит перевозчику) на направлении Новороссийск – Александрия в феврале находится на уровне 1400 долларов. В обратном направлении ставка фрахта составляет 1532 доллара, на 5,6% выше, чем в январе.

На перевозку 20-футового контейнера СOC в экспорте ставка фрахта находится на уровне 1150 долларов (-11,5%), в импорте – 1320 долларов (+11,7%).

По имеющимся данным, из линий, ставки которых представлены в сервисе, самые низкие ставки на направлении Новороссийск – Александрия в феврале предлагает SINOKOR-NOVO LINE Ametist – 1250 долларов за 40-футовый и 1100 долларов за 20-футовый контейнер.

В импорте самые низкие ставки в феврале также у SINOKOR-NOVO LINE – 1100 долларов за 40-футовый и 1000 долларов за 20-футовый контейнер.

В январе этого года в порт Новороссийск из Александрии было совершено 13 заходов контейнеровозов, в декабре было 6 заходов контейнеровозов.

За последние 7 месяцев (с июля 2024 года по январь 2025 года включительно), за которые имеются данные, меньше всего провозных мощностей на направлении Новороссийск – Египет было задействовано в сентябре – 700 TEU, больше всего – в январе, 12,1 тыс. TEU.

Текущие ставки, а также их динамика за последние 7 месяцев по более чем 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов, доступны подписчикам нового аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket.

Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

экспорт / импорт

20’ / 40’

рефы / сухие

HC / TC / DC

COC / SOC

А также:

Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика

Количество судозаходов по линиям за последний месяц

Вместимость судов на сервисах

Суммарная вместимость линий

Особенности сервиса:

Интерактивный пользовательский интерфейс

Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства

Помесячная динамика ставок

История и сравнение ставок

Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах

География сервисов на карте

Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

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