Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре 2025 в деталях
24.11.2025

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре вырос на 4,4%

    • В октябре 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 4,4% относительно показателя октября 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре вырос на 4,4%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 4%, импорт – на 4,8%. Каботаж составил 16 TEU. В октябре 2024 года каботажа не было.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года соответствовала 20%.

    Груженых контейнеров было обработано на 6,8% больше, чем в октябре 2024 года. Из общего объема груженых 9,5% приходилось на рефконтейнеры, 90,5% – на сухие.

    50% груженых контейнеров прошло в импорте, 50% – в экспорте, 0,02% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 3%.

    В октябре 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Порт Кавказ приходилось 0,02%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.11.2025
    Товарооборот Россия — Китай в январе-сентябре 2025 года
    Снизился на 9,4%
    Только для подписчиков
    2025КитайТоварооборот
    0
    11.11.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 46 неделя 2025
    Подорожал морской газойль.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    20.11.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    Грузооборот вырос на 2,1%.
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    29.08.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 35, 2025
    Ставки падают 11-ю неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCI
    0
    10.06.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов увеличился на 34,6%.
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    17.07.2025
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 5 месяцев 2025
    Снижение на 9,4%
    Только для подписчиков
    2025внешнеторговый оборотЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.11.2025 Первый контейнерный поезд FESCO с 40-футовыми флекситанками в Китай
    25.11.2025 ГК «Дело» и китайская Xian Free Trade Port подписали соглашение о намерениях
    25.11.2025 HMM заказывает 13-тысячники
    24.11.2025 Прогнозируется рост импорта по МТК «Север-Юг»
    24.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2025
    24.11.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре вырос на 4,4%
    Госрегулирование Показать всё
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •