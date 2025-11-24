Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре вырос на 4,4%

В октябре 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 4,4% относительно показателя октября 2024 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 4%, импорт – на 4,8%. Каботаж составил 16 TEU. В октябре 2024 года каботажа не было.
Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2025 года соответствовала 20%.
Груженых контейнеров было обработано на 6,8% больше, чем в октябре 2024 года. Из общего объема груженых 9,5% приходилось на рефконтейнеры, 90,5% – на сухие.
50% груженых контейнеров прошло в импорте, 50% – в экспорте, 0,02% – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 3%.
В октябре 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Порт Кавказ приходилось 0,02%.
Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.
Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi