Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 50, 2025
12.12.2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 50, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.07.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-май 2025
    Россия осуществляла поставки в 10 стран ЕС.
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    03.12.2025
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-сентябрь 2025
    Объемы прокачки снизились на треть.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    28.04.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2025 в деталях
    Вырос на 23,1%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    14.07.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 29 неделя 2025
    Цены увеличились
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    10.09.2025
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-июле 2025 года
    Снизился на 8,6%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЮжная Корея
    0
    17.04.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2025
    Ставки с начала года не менялись
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.12.2025 Unifeeder’а больше не будет
    12.12.2025 Спад на китайском направлении и рост каботажа на Балтике
    12.12.2025 Maersk меняет главного финансиста
    12.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 50, 2025
    11.12.2025 Грузовые поезда Китай – Европа из Сианя за первые 10 месяцев 2025 года
    10.12.2025 Сервис в иранский сухой порт Априн выходит на регулярную основу
    Госрегулирование Показать всё
    11.12.2025 Транспортный поток в МАПП Кани-Курган растет
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •