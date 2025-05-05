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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 снизился на 5,5%
05.05.2025

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 снизился на 5,5%

    • В марте 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 5,5% относительно показателя марта прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2025 снизился на 5,5%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 13,2%, каботаж – на 3,1%. В транзите было перевалено на 50,4% меньше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 5,6%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2025 года соответствовала 40,5%.

    Груженых контейнеров было обработано на 4,7% меньше, чем в марте 2024 года. Из общего объема груженых 7,2% приходилось на рефконтейнеры, 92,8% – на сухие.

    46,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 31,1% – в экспорте, 20,8% – в каботаже и 1,7% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 8,3%.

    В марте 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 61,9%, Восточный обработал 18,8%, на Корсаков приходилось 5,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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