Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 45 неделя, 2025
06.11.2025

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 45 неделя, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.05.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, май 2025
    По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025Freight marketМайНовороссийск-Александрия
    0
    27.06.2025
    Экспорт по жд черных металлов, 5 месяцев 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-мае выросли на 14,1%.
    2025РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    16.01.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, январь 2024
    По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025FREIGHTMarketНовороссийск-АлександрияСервис
    0
    29.05.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2025: выросла перевалка руды
    Экспорт снизился на 6,2%.
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    09.10.2025
    Грузооборот морских портов Китая в январе-августе 2025
    Вырос на 3,1%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    27.10.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-август 2025
    Больше всего грузов по железной дороге из РФ ушло в Польшу, Чехию и Латвию.
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.11.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 снизился на 29,3%
    05.11.2025 Самые большие в мире контейнеровозы на СПГ будут ходить под французским флагом
    05.11.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 в деталях
    05.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2025
    01.11.2025 Гетеборг ждет рекорда
    31.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •