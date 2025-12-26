Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 52, 2025
26.12.2025

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 52, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.09.2025
    Перевозки зерна по жд, август 2025
    В августе 2025 года по сети РЖД было отправлено 2,5 млн тонн зерна.
    2025ЗерноПогрузкаРЖД
    0
    08.04.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025
    По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025Freight marketАпрельНовороссийск-Александрия
    0
    04.08.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в июне 2025: снизилась перевалка тарно-штучных грузов
    Экспорт вырос на 3,2%.
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    14.08.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 33 неделя, 2025
    Ставки прежние
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    10.02.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2025
    Топливо продолжает дешеветь
    Только для подписчиков
    2025бункерноеглобальный рынокОбзор
    0
    16.07.2025
    Экспорт по жд черных металлов, 6 месяцев 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-июне выросли на 13,3%.
    2025РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0


  •  

    Pioneer AI
    // AI Logist Agent
    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    80% рутины на AI
    Связь с ERP
    Работа 24/7
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.12.2025 Контейнерный сервис из Чехова на Дальний Восток
    26.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 52, 2025
    26.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 в деталях
    25.12.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    25.12.2025 ONE покупает долю в Даляне
    25.12.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 снизился на 11,8%
    Госрегулирование Показать всё
    25.12.2025 1,36 миллиарда на строительство рыбопромыслового флота
    23.12.2025 Назначена начальник Крымской таможни
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    22.12.2025 Квота на вывоз риса в 2026 году
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •