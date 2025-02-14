Заложено первое электрическое пассажирское судно

На Чкаловской судоверфи в Нижегородской области состоялась церемония закладки электрического пассажирского судна проекта ПКС-40.2, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в своем телеграм-канале.

В разработке проекта принял участие отраслевой вуз Росморречфлота. Учёные ВГУВТ разработали систему автономного управления и предложили идею дизель-гибридной силовой установки.

Это первое судно серии из пяти теплоходов. Гибридная электрическая установка, которой оборудуют электроход, гарантирует до 20 часов непрерывной работы. Это туристическое судно нового типа, оно сможет курсировать автономно, то есть без участия экипажа.

Строительство судна планируется завершить в сентябре 2025 года, а первый рейс на автономном электрическом судне в акватории Нижнего Новгорода намечен на май 2026 года.

Фото: Росморречфлот