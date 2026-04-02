Импортный контейнеропоток в Гетеборге упал почти на 20% в первом квартале 2023
02.04.2026

Порт Гетеборг покупает землю

    • Порт Гетеборг приобрел большой земельный участок на территории, примыкающей к порту. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, соглашение с продавцом – Platzer – было подписано во вторник.

    Цена сделки, включающей как собственно землю, так и офисные здания, а также участок акватории, составляет 684 млн шведских крон (72,4 млн долларов).

    Купленный участок примыкает к территории, на котором в настоящее время строится новый паромный терминал Stena Line, который должен быть введен в строй в 2031 году.

    Новое приобретение позволяет в перспективе развивать терминальные мощности на площади 210 тыс. кв. м.

    Сделка подлежит согласованию с муниципальным советом. Ожидается, что переход права собственности состоится не ранее чем в четвертом квартале 2026 года.

    После закрытия сделки Администрация порта намерена более подробно проработать план использования новой территории.

    Фото: Администрация порта Гетеборг


