Порт Гетеборг покупает землю

Порт Гетеборг приобрел большой земельный участок на территории, примыкающей к порту. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, соглашение с продавцом – Platzer – было подписано во вторник.

Цена сделки, включающей как собственно землю, так и офисные здания, а также участок акватории, составляет 684 млн шведских крон (72,4 млн долларов).

Купленный участок примыкает к территории, на котором в настоящее время строится новый паромный терминал Stena Line, который должен быть введен в строй в 2031 году.

Новое приобретение позволяет в перспективе развивать терминальные мощности на площади 210 тыс. кв. м.

Сделка подлежит согласованию с муниципальным советом. Ожидается, что переход права собственности состоится не ранее чем в четвертом квартале 2026 года.

После закрытия сделки Администрация порта намерена более подробно проработать план использования новой территории.

