В Гетеборге ждут рекордного контейнерооборота
04.02.2026

Рекордный контейнерооборот в Гетеборге

    • Контейнерооборот порта Гетеборг по итогам 2025 года составил 934 тыс. TEU, на 4% больше, чем годом ранее. Это новый рекорд и самый высокий показатель перевалки контейнеров за всю историю порта, сообщили SeaNews в администрации порта Гетеборг.

    Перевозки контейнеров в/из порта по железной дороге выросли на 5% до 529 тыс. TEU, что также является самым высоким показателем за все годы. Доля железной дороге в контейнерообороте порта составляет теперь свыше 60%.

    Оборот ро-ро грузов составил 525 тыс. единиц, чуть больше, чем было в 2024 году, когда было перевалено 524 тыс. единиц.

    Легковых автомобилей было обработано 251 тыс. единиц, на 2% меньше, чем годом ранее. По итогам трех кварталов снижение составляло 9%, однако существенный рост в четвертом квартале позволил это снижение сгладить.

    Перевалка нефтепродуктов составила 20,7 тыс. тонн, на 5% ниже, чем в 2024 году.

    Пассажирооборот увеличился на 1% до 1,4 млн человек, число заходов круизных судов выросло на 13% до 63.

    Фото: Порт Гетеборг


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.01.2026
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 снизился на 12,8%
    Импорт сократился на 11,4%.
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.01.2026
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 10 месяцев 2025
    Поставки из РФ в ЕС в денежном выражении незначительно снизились.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзМорские перевозкиРоссия
    0
    30.01.2026
    Жд перевозки рыбы из Приморского края
    Итоги декабря и всего 2025 года
    2025Приморский крайРЖДРыба
    0
    04.02.2026
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-ноябрь 2025
    Почти четверть поставок в Россию приходится на Германию.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзИмпортРоссия
    0
    04.02.2026
    Товарооборот Россия – Армения в январе-ноябре 2025 года
    Поставки российских товаров в Армению упали на 54,3%
    Только для подписчиков
    2025АрменияТоварооборот
    0
    12.01.2026
    Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%
    По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.
    2025ПогрузкаРЖД
    0


