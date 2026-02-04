Рекордный контейнерооборот в Гетеборге

Контейнерооборот порта Гетеборг по итогам 2025 года составил 934 тыс. TEU, на 4% больше, чем годом ранее. Это новый рекорд и самый высокий показатель перевалки контейнеров за всю историю порта, сообщили SeaNews в администрации порта Гетеборг.

Перевозки контейнеров в/из порта по железной дороге выросли на 5% до 529 тыс. TEU, что также является самым высоким показателем за все годы. Доля железной дороге в контейнерообороте порта составляет теперь свыше 60%.

Оборот ро-ро грузов составил 525 тыс. единиц, чуть больше, чем было в 2024 году, когда было перевалено 524 тыс. единиц.

Легковых автомобилей было обработано 251 тыс. единиц, на 2% меньше, чем годом ранее. По итогам трех кварталов снижение составляло 9%, однако существенный рост в четвертом квартале позволил это снижение сгладить.

Перевалка нефтепродуктов составила 20,7 тыс. тонн, на 5% ниже, чем в 2024 году.

Пассажирооборот увеличился на 1% до 1,4 млн человек, число заходов круизных судов выросло на 13% до 63.

Фото: Порт Гетеборг