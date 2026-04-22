22.04.2026

В Гетеборге будут проводить дноуглубление

    • Порт Гётеборг подписал контракт с Boskalis Sweden на проведение взрывных и дноуглубительных работ. Подрядчик был выбран в результате тендера из пяти претендентов.

    Как сообщили SeaNews в Администрации порта, стоимость контракта составляет 202 млн шведских крон (порядка 18 млн евро).

    Работы предусмотрены в рамках проекта Skandia Gateway, в результате реализации которого проходная осадка на подходном канале к порту должна увеличиться с нынешних 13,5 м до 17,5 м. Это позволит принимать больше судов большего тоннажа и с большей осадкой.

    Готовясь к увеличению проходной осадки, администрация порта Гетеборг провела большую работу по усилению причальной стенки контейнерного терминала. Эти работы проводились с весны 2024 года.

    Сейчас начнется подготовка к реализации проекта, выполнение работ запланировано на следующий дноуглубительный сезон с октября 2026 по март 2027 года.

    После завершения работ на акватории порта, ответственность за выполнение дноуглубления на фарватере за пределами акватории порта, которое должно начаться осенью 2027 года, приемт на себя Морская администрация Швеции.

    Фото: Администрация порта Гетеборг


