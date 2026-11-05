«Совфрахт» досрочно закрыл госконтракты по северному завозу

В октябре 2026 года АО «Совфрахт» в рамках cеверного завоза успешно завершило выполнение двух государственных контрактов по доставке горюче-смазочных материалов, твtрдого топлива, оборудования, запчастей, вещевого имущества, продовольствия и других грузов в труднодоступные пункты Дальневосточного региона и Арктики. Об этом сообщается на сайте компании.

По экспедиционному завозу в порты и пункты Дальневосточного региона было доставлено около 9 тыс. фрахтовых тонн грузов. Перевозки осуществлялись из портов Владивосток, Ванино, Вилючинск, Корсаков на Курильские острова Кунашир, Итуруп, Уруп, Матуа и на 57 маячных и радиотехнических пунктов Приморья, Камчатки, Сахалина, Амурского лимана и Татарского пролива — доставка грузов на которые возможна только морским путём.

В пункты Арктики «Совфрахт» доставил около 7 тыс. фрахтовых тонн грузов. В западной части Арктики перевозки выполнялись из портов Мурманск и Архангельск на архипелаги Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова и в порт Тикси; в восточной части Арктики — из порта Петропавловск-Камчатский на мыс Шмидта и на остров Врангеля.

«Транспортировка зачастую проходила в сложных гидрометеорологических условиях Северного морского пути с выгрузкой на необорудованный берег при помощи баржебуксирных составов ледового класса и рейдовых плавсредств», — отмечают в компании.

Все грузы доставлены с опережением запланированных сроков.

Как подчеркивают в «Совфрахте», компания участвует в северном завозе с 2014 года.

Фото: «Совфрахт»