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Новое судно в составе флота Арктического филиала Росморпорта
14.09.2026

Новое судно в составе флота Арктического филиала Росморпорта

    • Маломерное моторное судно «Моряна» проекта KF 920 пополнило флот Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

    Катер стал восьмым судном навигационного обеспечения и 29-м судном в составе всего флота Арктического бассейнового филиала.

    «Моряна» представляет собой однопалубное маломерное судно (плашкоут) с цельносварным алюминиевым корпусом, закрытой ходовой рубкой, расположенной в кормовой части корпуса, и открытой водонепроницаемой грузовой палубой для перевозки различного груза. Приводится в движение одним подвесным мотором мощностью 221 кВт с одним винтом фиксированного шага диаметром 38,8 см.

    Судно имеет возможность плавания по всем рукавам устьевой части реки Северная Двина, включая протоки и реки, впадающие в Северную Двину, с глубиной от 0,5 м, а также в южной части Двинского залива Белого моря до северной границы морского порта Архангельск. Может подходить к песчаным, глинистым, галечным и торфяным отлогим и крутым берегам материковой части и многочисленным островам, расположенным в вышеуказанных акваториях.

    Основным преимуществом судов данной конструкции является минимальная осадка и наличие грузового отсека с аппарелью, оборудованного в носовой части. Погрузочная ширина носовой аппарели составляет чуть более 2 м и рассчитана практически на все модели внедорожной техники (вездеходов) массой до 1,5 т для их последующей перевозки с возможностью выгрузки на необорудованный песчаный берег. Возможна перевозка крупногабаритных конструкций для ремонта навигационных знаков, постановки малогабаритных буев и вех.

    Арктический бассейновый филиал планирует использовать судно для обслуживания средств навигационного оборудования на подходах и в акватории морского порта Архангельск.

    Судно «Моряна» построено в 2025 году ООО «Владимирская верфь» (Ленинградская область). Свое имя оно получило по обобщающему названию различных холодных и резких ветров, дующих в направлении с моря на сушу. Как правило, такие ветры фиксируются в мелководных районах с отлогим побережьем, они нагоняют в устья рек большие массы морской воды и могут быть причиной затопления обширных площадей.

    Основные технические характеристики:

    • Класс судна: маломерное моторное судно
    • Длина: 9,2 м
    • Ширина: 2,5 м
    • Высота борта на миделе: 1,33 м
    • Максимальная осадка: 0,43 м
    • Водоизмещение: 3,8
    • Район плавания: категория сложности IV, 2 разряд, морские районы плавания
    • Автономность: не более 2 суток (по запасам топлива)
    • Мощность двигателя: 257,43 кВт
    • Скорость хода: 80 км/ч
    • Экипаж: 2 человек
    • Максимальное количество перевозимых пассажиров: 10 человек.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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