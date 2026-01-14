Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый резидент свободного порта Владивосток займется обслуживанием судов
14.01.2026

Завершение навигации в Певеке

    • Завершена навигация в самом северном порту России — Певек (Чукотский АО). Как сообщает в своем телеграм-канале Федеральное агентство морского и речного транспорта, продолжительность навигации составила 199 дней.

    За этот период порт посетило 132 судна — в 1,6 раза больше, чем в 2024 году.

    Грузооборот вырос на 120 тыс. тонн и составил 674 тыс. тонн.

    Порт Певек — ключевое связующее звено для Чауского и Билибинского районов, подчеркнули в Росморречфлоте, его основная задача — обработка грузовых судов для предприятий Чукотки.

    Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено


  •  

    Pioneer AI

    Сократите ФОТ
    на 40-60%

    AI-агент для логистики: автоматизация 80% рутинных звонков и переписок.

    • Работает 24/7 без выходных
    • Мгновенные ответы клиентам
    • Интеграция с вашей ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.01.2026 Контейнерооборот лидеров, итоги 2025
    15.01.2026 Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана
    14.01.2026 Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года
    13.01.2026 Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    13.01.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 снизился на 77,5%
    13.01.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2025
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •