Завершение навигации в Певеке

Завершена навигация в самом северном порту России — Певек (Чукотский АО). Как сообщает в своем телеграм-канале Федеральное агентство морского и речного транспорта, продолжительность навигации составила 199 дней.

За этот период порт посетило 132 судна — в 1,6 раза больше, чем в 2024 году.

Грузооборот вырос на 120 тыс. тонн и составил 674 тыс. тонн.

Порт Певек — ключевое связующее звено для Чауского и Билибинского районов, подчеркнули в Росморречфлоте, его основная задача — обработка грузовых судов для предприятий Чукотки.

