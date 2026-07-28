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По Волго-Донскому судоходному каналу перевезли 4 млн тонн
28.07.2026

По Волго-Донскому судоходному каналу перевезли 4 млн тонн

    • С начала навигации 2026 года по Волго-Донскому бассейну пропущено более 3 тыс. судов и выполнено свыше 17,8 тыс. шлюзований. Объем грузоперевозок с начала навигации превысил 4 млн тонн, что на 19 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Волго-Донской судоходный канал, построенный в 1952 году, соединил пять морей и стал ключевым звеном в обеспечении транзитных перевозок грузов между регионами России.

    На канале, протяженность которого составляет 101 км, возведено 96 гидротехнических сооружений.

    ФБУ «Администрация «Волго-Дон» обслуживает 2117,5 км водных путей, расположенных в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Республике Адыгея.

    На них построены и эксплуатируются 113 гидротехнических сооружений, в том числе 19 судоходных шлюзов, 3 насосные станции, 26 судоходных каналов, 25 дамб и плотин, 2 аварийно-ремонтных заграждения, межшлюзовая ГЭС, а также 29 объектов связи и более 50 объектов энергетического хозяйства.

    На балансе учреждения находится 108 единиц технического флота.

    На водных путях Волго-Донского бассейна эксплуатируется 862 навигационных знака: 390 береговых и 472 плавучих, из них 576 – освещаемых.

    Фото: Росморречфлот


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