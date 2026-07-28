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Ленское речное пароходство открыло арктическую навигацию
28.07.2026

Ленское речное пароходство открыло арктическую навигацию

    • В Ленском бассейне официально открылся второй период навигации — арктический. Об это сообщает пресс-служба Ленского речного пароходства (ЛОРП).

    Плановые объемы завоза народнохозяйственных грузов в навигацию этого года для ЛОРП составляют порядка 380 тыс. тонн. Из них в районы Крайнего Севера необходимо доставить 165 тыс. тонн нефтеналива и 217 тыс. тонн сухогрузов.

    Для перевозки такого объема грузов запланировано задействовать 88 ед. флота общей грузоподъемностью 176 тыс. тонн.

    По состоянию на 24 июля в районе Быкова мыса в ожидании улучшения ледовых условий стоят т/х «Вадим Тюрнев» загрузкой 2 тыс. тонн каменного угля, танкеры «Ленанефть-2054» и «Ленанефть-2043» назначением Нижнеянск.

    Фото: пресс-служба ЛОРП


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