Ленское речное пароходство открыло арктическую навигацию

В Ленском бассейне официально открылся второй период навигации — арктический. Об это сообщает пресс-служба Ленского речного пароходства (ЛОРП).

Плановые объемы завоза народнохозяйственных грузов в навигацию этого года для ЛОРП составляют порядка 380 тыс. тонн. Из них в районы Крайнего Севера необходимо доставить 165 тыс. тонн нефтеналива и 217 тыс. тонн сухогрузов.

Для перевозки такого объема грузов запланировано задействовать 88 ед. флота общей грузоподъемностью 176 тыс. тонн.

По состоянию на 24 июля в районе Быкова мыса в ожидании улучшения ледовых условий стоят т/х «Вадим Тюрнев» загрузкой 2 тыс. тонн каменного угля, танкеры «Ленанефть-2054» и «Ленанефть-2043» назначением Нижнеянск.

Фото: пресс-служба ЛОРП