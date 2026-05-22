Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 вырос на 9,4%

Контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2026 года вырос на 9,4% относительно показателя апреля прошлого года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ,

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 27,3%, каботаж – на 12,2%. Экспорт сократился на 9,1%. В транзите было перевалено на 66,2% меньше, чем в апреле 2025 года.

Груженых контейнеров было обработано на 16% больше, чем в апреле 2025 года. Из общего объема груженых 14,4% приходилось на рефконтейнеры, 85,6% – на сухие.

55,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 23,6% – в экспорте, 20,8% – в каботаже и 0,3% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 7,9%.

В апреле 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 42%, Балтийский бассейн обработал 32,6%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 22,3%, 3,1% и 0,06% соответственно.

