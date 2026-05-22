Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
22.05.2026

Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 вырос на 9,4%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2026 года вырос на 9,4% относительно показателя апреля прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 вырос на 9,4%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 27,3%, каботаж – на 12,2%. Экспорт сократился на 9,1%. В транзите было перевалено на 66,2% меньше, чем в апреле 2025 года.

    Груженых контейнеров было обработано на 16% больше, чем в апреле 2025 года. Из общего объема груженых 14,4% приходилось на рефконтейнеры, 85,6% – на сухие.

    55,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 23,6% – в экспорте, 20,8% – в каботаже и 0,3% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 7,9%.

    В апреле 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 42%, Балтийский бассейн обработал 32,6%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 22,3%, 3,1% и 0,06% соответственно.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 2, 2026
    Ставки растут.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0
    27.04.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2026
    Разнонаправленная динамика цен.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливомировой рынокОбзор
    0
    10.03.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2026 уменьшился на 26,7%
    Экспорт уменьшился на 61,3%
    2026ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    19.02.2026
    Гамбург вырос на контейнерах: итоги 2025
    Плюс 2,6% по грузообороту, плюс 7,3% по контейнерам
    2025ГамбургГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    17.04.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2026
    разнонаправленная динамика ставок.
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    20.03.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 12, 2026
    Ставки на уровне прошлой недели.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.05.2026 Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 вырос на 9,4%
    21.05.2026 Контейнерооборот российских портов в апреле 2026 в деталях
    19.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    18.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2026
    15.05.2026 FESCO доставила первые контейнеры из России в Танзанию
    15.05.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    Госрегулирование Показать всё
    22.05.2026 IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •