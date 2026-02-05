Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна

В декабре 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 50,2% относительно показателя декабря 2024 года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, каботаж увеличился в разы, импорт – на 92,4%. Экспорт сократился на 34,1%. В транзите было перевалено на 23% меньше, чем годом ранее.

В декабре 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,3%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 50,2% приходилось на зерно. Доля нефти в декабре 2025 года соответствовала 18,5%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 13,7%.

Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла в 4,7 раза. Тарно-штучных грузов было обработано в 3,9 раза больше, чем в декабре 2024 года. Оборот зерна вырос на 71,8%.

Наиболее значительно, на 44,4% сократилась перевалка грузов в контейнерах. Грузооборот рефгрузов уменьшился на 28%, прочих навалочных грузов – на 25,6%.

В декабре 2025 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 68,8%, Махачкала обработала 29,8%, на Оля приходилось 1,4%.

