Грузооборот российских портов в декабре 2025 вырос на 5,1%

Грузооборот всех морских портов России в декабре 2025 года вырос на 5,1% относительно показателя декабря 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в декабре 2025 года приходилось 80,5% всего грузооборота, увеличился на 7,1%. В каботаже было перевалено на 10,6% больше, чем годом ранее. Транзит снизился на 13,9%, импорт – на 8,3%.

Более 40% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30,7% и 13,6% соответственно. На уголь и кокс приходилось 21%.

Самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых увеличилась на 65,3%. Металлолома было обработано на 61% больше, чем в декабре 2024 года. Оборот химических и минеральных удобрений вырос на 18,4%.

На 30,1% снизился грузопоток цветных металлов. Перевалка прочих насыпных грузов сократилась на 21%, лесных грузов – на 12,8%.

В декабре 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 31,1%, Азово-Черноморский бассейн обработал 29,9%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 28,8%, 8,9% и 1,3% соответственно.

