Грузооборот российских портов в апреле 2026 повысился на 8,2%

Грузооборот всех морских портов России в апреле 2026 года повысился на 8,2% относительно показателя апреля прошлого года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в апреле 2026 года приходилось 78,1% всего грузооборота, увеличился на 7,8%. В каботаже было перевалено на 22,8% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 0,5% относительно аналогичного показателя прошлого года, импорт – на 4,3%.

Более 42% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31,3% и 11,5% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте сахара, перевалка которого увеличилась в 2,7 раза. Металлолома было обработано в 2,1 раза больше, чем в апреле 2025 года. Оборот зерна вырос в 2 раза.

На 41,5% снизился грузопоток лесных грузов. Перевалка химических грузов сократилась на 35,6%, пищевых грузов – на 32,5%.

В апреле 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 30,3%, Дальневосточный бассейн обработал 29,4%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 27,6%, 10,7% и 2% соответственно.

