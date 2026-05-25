Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в декабре 2025 в деталях
25.05.2026

Грузооборот российских портов в апреле 2026 повысился на 8,2%

    • Грузооборот всех морских портов России в апреле 2026 года повысился на 8,2% относительно показателя апреля прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот российских портов в апреле 2026 повысился на 8,2%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в апреле 2026 года приходилось 78,1% всего грузооборота, увеличился на 7,8%. В каботаже было перевалено на 22,8% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 0,5% относительно аналогичного показателя прошлого года, импорт – на 4,3%.

    Более 42% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 31,3% и 11,5% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,3%.

    Самая высокая динамика была в сегменте сахара, перевалка которого увеличилась в 2,7 раза. Металлолома было обработано в 2,1 раза больше, чем в апреле 2025 года. Оборот зерна вырос в 2 раза.

    На 41,5% снизился грузопоток лесных грузов. Перевалка химических грузов сократилась на 35,6%, пищевых грузов – на 32,5%.

    В апреле 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 30,3%, Дальневосточный бассейн обработал 29,4%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 27,6%, 10,7% и 2% соответственно.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.04.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 15 неделя 2026
    Морской газойль подорожал.
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    21.01.2026
    Грузооборот российских портов в декабре 2025 вырос на 5,1%
    Экспорт увеличился на 7,1%.
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    06.02.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 6, 2026
    Ставки повысились.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    10.03.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 10 неделя 2026 года
    Топливо подорожало.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    04.03.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2026 в деталях
    Увеличился на 15,4%.
    Только для подписчиков
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    16.02.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 7 неделя 2026
    Цены подросли.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливоПортыроссийский рынок
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.05.2026 Все порты Финляндии, 3 месяца 2026
    26.05.2026 CMA CGM увеличил объем перевозок
    26.05.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 вырос на 1,9%
    25.05.2026 Первый рейс самого большого контейнеровоза под французским флагом
    25.05.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 в деталях
    25.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    22.05.2026 Подтверждено соответствие классификационных правил Российского морского регистра целевым стандартам IMO
    22.05.2026 IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •