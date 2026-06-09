Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 вырос более чем в 2,7 раза

В апреле 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос более чем в 2,7 раза относительно показателя апреля 2025 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился в 5,4 раз, импорт – на 11,6%. Каботаж вырос более чем в 4,6 раза. Транзит сократился на 10,8%.
В апреле 2026 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 2%.
В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 39,2% приходилось на прочие генеральные грузы. Доля зерна в апреле 2026 года соответствовала 23,5%. На третьем месте по объемам – нефть, ее доля составляла 15,4%.
Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла почти в 29 раз. Грузов в контейнерах было обработано в 25,5 раз больше, чем в апреле 2025 года. Оборот прочих генеральных грузов вырос в 9,9 раз.
Наиболее значительно, на 82,3% сократилась перевалка прочих навалочных грузов. Грузооборот лесных грузов уменьшился на 72%, пищевых грузов – на 61,3%.
В апреле 2026 года доля порта Оля в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 41,3%, Астрахань обработала 33,4%, на порт Махачкала приходилось 25,4%.
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