Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 снизился на 25%

В январе 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя января 2025 года на 25% и составил 117,4 тыс. TEU.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 37,5%, экспорт – на 43,4%. В каботаже было перевалено на 52,8% больше, чем годом ранее.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года составляла 28,6%.

Груженых контейнеров было обработано на 25,2% меньше, чем в январе 2025 года. Из общего объема груженых 21,3% приходилось на рефконтейнеры, 78,7% – на сухие.

43,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 32% – в каботаже, 24,9% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 24,6%.

В январе 2026 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 76,4%, Калининград обработал 23%, на Усть-Лугу приходилось 0,6%.

