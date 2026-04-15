Создан логистический штаб для обеспечения навигации в Певеке
15.04.2026

    • Создан логистический штаб для обеспечения навигации в Певеке, сообщила госкорпорация «Росатом» в своем макс-канале.

    Решение о создании штаба по организации плавания судов в направлении морского порта Певек продиктовано ростом активности в акватории Северного морского пути – грузопоток в 2026 году стабильно превышает прошлогодние показатели не меньше, чем на 10%.

    Новый совещательный орган будет синхронизировать графики северного завоза, доставку других грузов и ледокольное обеспечение на одном из ключевых участков СМП.

    В состав штаба вошли представители «Главсевморпути», «Атомфлота», Правительства Чукотского АО, администрации морского порта Певек, а также ключевые грузоотправители и судовладельцы.

    Фото: Росатом


    Новости по теме
    01.04.2026
    Беспилотники на СМП и в Арктической зоне
    Подписано постановление об экспериментальном правовом режиме по эксплуатации воздушных беспилотников на Северном морском пути и в Арктической зоне.
    Арктикабеспилотные технологииПравительствоСевморпуть
    14.01.2026
    Завершение навигации в Певеке
    Завершена навигация в самом северном порту России — Певек (Чукотский АО). Как сообщает в […]
    АрктикаНавигацияПевек
