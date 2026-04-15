Создан логистический штаб для обеспечения навигации в Певеке

Создан логистический штаб для обеспечения навигации в Певеке, сообщила госкорпорация «Росатом» в своем макс-канале.

Решение о создании штаба по организации плавания судов в направлении морского порта Певек продиктовано ростом активности в акватории Северного морского пути – грузопоток в 2026 году стабильно превышает прошлогодние показатели не меньше, чем на 10%.

Новый совещательный орган будет синхронизировать графики северного завоза, доставку других грузов и ледокольное обеспечение на одном из ключевых участков СМП.

В состав штаба вошли представители «Главсевморпути», «Атомфлота», Правительства Чукотского АО, администрации морского порта Певек, а также ключевые грузоотправители и судовладельцы.

