Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Открытие навигации в Певеке
30.06.2026

Открытие навигации в Певеке

    • Открытие навигации в ПевекеВ морском порту Певек открылась навигация. Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, соответствующее распоряжение издано исполняющим обязанности капитана морского порта в связи с наступлением благоприятных гидрометеорологических условий, удовлетворяющих требованиям безопасности мореплавания и стоянки судов в морском порту Певек.

    По информации оператора морского терминала АО «Морпорт Певек», первый караван судов под проводкой ледокола «Урал» должен прийти 4 июля. В составе каравана три судна – это «Мыс Флора», «Мыс Манорский» и «Ямал Орлан».

    Открытие навигации в ПевекеВ навигацию планируется завоз свыше 600 тыс. тонн различных грузов.

    Морской порт Певек играет роль основного связующего звена для обеспечения жизнедеятельности Чаунского и Билибинского районов Чукотки, для обеспечения всей номенклатуры народно-хозяйственных грузов, необходимых для жизнедеятельности региона в рамках северного завоза, отмечают в Росморречфлоте.

    В настоящее время в морском порту проходит реконструкция причального фронта, обновление крановой техники. В сентябре 2026 года планируется ввод в эксплуатацию причала №3.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.04.2026
    Волго-Балт открыли на 5 дней раньше срока
    Первые суда прошли через шлюзы 27 апреля.
    Волго-БалтОткрытие навигацииРечные перевозки
    0
    27.04.2026
    Начало навигации на Енисее
    Первыми вышли теплоходы «Куприян», «Красноярск», «Капитан Попов» и «Экоходъ».
    Енисейский бассейнОткрытие навигацииРечные перевозки
    0
    20.04.2026
    Шлюзы на Волго-Балте откроют досрочно
    По обращениям судоходных компаний
    Открытие навигацииРечные перевозкишлюзы
    0
    12.05.2026
    Открыта навигация в морском порту Николаевск‑на‑Амуре
    Первые грузовые суда ожидаются 12-15 мая.
    Открытие навигацииПорт Николаевск-на-Амуре
    0
    14.01.2026
    Завершение навигации в Певеке
    Завершена навигация в самом северном порту России — Певек (Чукотский АО). Как сообщает в […]
    АрктикаНавигацияПевек
    0
    25.05.2026
    Стартовала навигация в Ленском бассейне
    В Ленском бассейне навигация стартовала с Киренского района водных путей и судоходства.
    Ленский бассейнлетняя навигацияОткрытие навигацииРечные перевозки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.06.2026 FESCO подписалась с Huayuan International Land Port (Datong) Group
    30.06.2026 Maersk повышает финансовый прогноз
    30.06.2026 Экспорт по жд в направлении Казахстана, 5 месяцев 2026
    30.06.2026 В Янино будут маркировать импорт по системе «Честный знак»
    30.06.2026 FESCO договорились о развитии контейнерных перевозок через Шанхай
    30.06.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    30.06.2026 На несколько дней будет закрыт для пропуска МАПП Ташанта
    29.06.2026 Требования по использованию токсичного груза в качестве топлива
    29.06.2026 Правительство продлило временный запрет на вывоз серы
    25.06.2026 Как будут оцифровывать речные перевозки
    23.06.2026 Утверждены стандарты электронной речной навигации
    22.06.2026 О переподчинение центров электронного декларирования
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •