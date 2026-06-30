Открытие навигации в Певеке

В морском порту Певек открылась навигация. Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, соответствующее распоряжение издано исполняющим обязанности капитана морского порта в связи с наступлением благоприятных гидрометеорологических условий, удовлетворяющих требованиям безопасности мореплавания и стоянки судов в морском порту Певек.

По информации оператора морского терминала АО «Морпорт Певек», первый караван судов под проводкой ледокола «Урал» должен прийти 4 июля. В составе каравана три судна – это «Мыс Флора», «Мыс Манорский» и «Ямал Орлан».

В навигацию планируется завоз свыше 600 тыс. тонн различных грузов.

Морской порт Певек играет роль основного связующего звена для обеспечения жизнедеятельности Чаунского и Билибинского районов Чукотки, для обеспечения всей номенклатуры народно-хозяйственных грузов, необходимых для жизнедеятельности региона в рамках северного завоза, отмечают в Росморречфлоте.

В настоящее время в морском порту проходит реконструкция причального фронта, обновление крановой техники. В сентябре 2026 года планируется ввод в эксплуатацию причала №3.

Фото: Росморречфлот