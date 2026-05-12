Открыта навигация в морском порту Николаевск‑на‑Амуре
12.05.2026

    • Заработала паромная переправа г. Николаевск‑на‑Амуре — п. Подгорное, которая соединяет районный центр с автодорогой на другом берегу Амура, ведущей к федеральной трассе Хабаровск — Комсомольск‑на‑Амуре.

    Как сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем макс-канале, первые грузовые суда ожидаются 12-15 мая. На них доставят генеральные грузы и строительные материалы для нужд города. Подход первых судов со стороны моря ожидается 20–25 мая.

    Выход первого пассажирского судна «Кардинал» запланирован на 1 июня. Судно отправится по Амуру к дачным посёлкам. Первый рейс судна на подводных крыльях типа «Метеор» по маршруту Комсомольск‑на‑Амуре — Николаевск‑на‑Амуре состоится 2 июня. Расстановка дебаркадеров для посадки пассажиров начнётся уже с 25 мая.

    Фото: Росморречфлот


