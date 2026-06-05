Открылась навигация на Чукотку

В Чукотском автономном округе открылась навигация 2026 года, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта. Первым в морской порт Анадырь пришел танкер «Парис», доставивший около 2,8 тыс. тонн нефтепродуктов.

Терминал является рейдовым, отмечают в Росморречфлоте, погрузка и разгрузка морских судов осуществляется на внешнем рейде портовыми плавсредствами, причем рейд доступен для захода судов с любой осадкой.

Основным грузом в Анадыре является уголь, отправляемый на экспорт и потребителям Чукотки и Камчатки. Также осуществляется обработка генеральных, наливных и контейнерных грузов, необходимых для снабжения близлежащих населенных пунктов на побережье.

В 2025 году грузооборот морского порта Анадырь включая терминалы составил 1 миллимлнон 420 тыс. тонн грузов различной номенклатуры.

Фото: Росморречфлот