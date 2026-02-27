Информационно-аналитическое агентство
Расширены границы морского порта Анадырь
27.02.2026

    • В границы морского порта Анадырь, расположенного на Чукотке, войдут дополнительные участки акватории, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным 26 февраля 2026 года.

    На присоединённых участках в бухте Этелькуйым залива Креста планируется устроить временный рейдовый перегрузочный комплекс сжиженного природного газа. Речь идёт об организации стоянок внутри акватории, где суда будут стоять на собственных якорях вблизи порта. Там будут размещаться суда-газовозы различных типов. Также на таких рейдовых стоянках будет проходить перегрузка газового конденсата с судна на судно.

    Решение будет способствовать развитию порта Анадырь, который работает на одном из важнейших участков Северного морского пути, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Кроме того, Анадырский морской порт обслуживает речные перевозки грузов в населённые пункты верховья рек Анадырского бассейна. В феврале 2024 года распоряжением Правительства он был включён в опорную сеть объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза.

    Подписанным документом вносятся изменения в распоряжение Правительства от 17 ноября 2010 года №2059-р.

    Распоряжение от 26 февраля 2026 года №371-р

    Фото: википедия


