Открыта навигация в Камском бассейне
30.04.2026

Открыта навигация в Камском бассейне

    • В Камском бассейне внутренних водных путей стартовала навигация, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем макс-канале.

    Первые суда успешно прошли через Нижне‑Камский и Чайковский шлюзы. Нижне‑Камский шлюз, отметили в Росморречфлоте, — самый загруженный в бассейне по пропуску судов.

    За 2025 год было проведено 9 720 судов, перевезено более 82 тыс. пассажиров и 7,3 млн тонн грузов.

    Камский бассейн включает 3022 км водных путей р. Камы и ее притоков в границах четырех регионов Приволжского федерального округа: Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан и Республики Татарстан.

    Фото: Росморречфлот


