Как будут оцифровывать речные перевозки

России впервые запущен эксперимент по оцифровке грузовых перевозок по внутренним водным путям в рамках концепции развития речного транспорта «Цифровая река». Об этом министр транспорта Андрей Никитин докладывал Президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта, на каждом судне с помощью электронных транспортных накладных ведется сбор данных о перевозимых грузах. Главная инновация – объединение двух контуров прослеживаемости. Данные из ЭТН синхронизируются с трекингом пути судна. В транспортном комплексе такое решение реализовано впервые.

Информация о грузе поступает из ЭТН в АСУ ТК, дополняется сведениями о движении судна из системы мониторинга «Виктория» и затем передается в Национальную цифровую транспортно-логистическую платформу и ФГИС «Транспортно-экономический баланс».

Пилот охватывает более чем 20 маршрутов в 7 речных бассейнах: Енисейском, Беломорско-Онежском, Волго-Балтийском, Волжском, Волго-Донском, Азово-Донском и на Канале имени Москвы. Три ведущих пароходства страны перевозят в его рамках горючие материалы, строительные и продовольственные грузы.

Организаторами эксперимента выступают СИЦ Минтранса, Росморречфлот, ФГУП «Морсвязьспутник» и СКБ «Контур». По его итогам к октябрю 2026 года будут подготовлены предложения по изменению нормативно-правовой базы в этой сфере.

Фото: Минтранс России