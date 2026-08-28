Завершено строительство судна обеспечения для Росморпорта

28 августа Российский морской регистр судоходства выдал комплект классификационных документов на судно «Алиот» обеспечения проекта FPW1, сообщил Регистр в своем макс-канале.

Судно построено по заказу ФГУП «Росморпорт» на верфи ООО «Стройлидерплюс» в Астраханской области. Судно прошло полный цикл ходовых и швартовных испытаний, в ходе которых подтверждена его готовность к эксплуатации.

Суда FPW1 предназначены для проведения буксировочных операций, постановки буев и заводки якорей, выполнения вспомогательных работ при дноуглублении. Они могут транспортировать грузы и персонал, а также обеспечивать другие суда топливом и водой. Технические параметры судов обеспечивают возможность эффективной работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале, а также на подходных каналах и в акватории портов на западном побережье Каспийского моря.

Основные характеристики проекта:

длина – 24,53 м;

ширина – 9,13 м;

высота борта – 3 м;

осадка по летнюю грузовую марку – 1,6 м;

водоизмещение при полных запасах – 232,54 т;

автономность по судовым запасам – 7 суток.

Символ класса: KM⍟ Ice1(hull; machinery) R3 AUT3.

Проект разработан конструкторским бюро ООО «КБ «Флотпроект», строительство ведет предприятие ООО «Стройлидерплюс». Техническое наблюдение за строительством судна и рассмотрение проектной документации судна в постройке осуществляют специалисты Астраханского филиала Российского морского регистра.

В общей сложности в серии по данному проекту запланировано строительство трех единиц флота. Головное судно «Берилл» уже приступило к выполнению производственных задач в районе эксплуатации. В постройке на данный момент находится также завершающее серию судно «Антарес».

Фото: Российский морской регистр судоходства