Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Завершено строительство судна обеспечения для Росморпорта
28.08.2026

Завершено строительство судна обеспечения для Росморпорта

    • Завершено строительство судна обеспечения для Росморпорта28 августа Российский морской регистр судоходства выдал комплект классификационных документов на судно «Алиот» обеспечения проекта FPW1, сообщил Регистр в своем макс-канале.

    Судно построено по заказу ФГУП «Росморпорт» на верфи ООО «Стройлидерплюс» в Астраханской области. Судно прошло полный цикл ходовых и швартовных испытаний, в ходе которых подтверждена его готовность к эксплуатации.

    Суда FPW1 предназначены для проведения буксировочных операций, постановки буев и заводки якорей, выполнения вспомогательных работ при дноуглублении. Они могут транспортировать грузы и персонал, а также обеспечивать другие суда топливом и водой. Технические параметры судов обеспечивают возможность эффективной работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале, а также на подходных каналах и в акватории портов на западном побережье Каспийского моря.Завершено строительство судна обеспечения для Росморпорта

    Основные характеристики проекта:

    • длина – 24,53 м;
    • ширина – 9,13 м;
    • высота борта – 3 м;
    • осадка по летнюю грузовую марку – 1,6 м;
    • водоизмещение при полных запасах – 232,54 т;
    • автономность по судовым запасам – 7 суток.

    Символ класса: KM⍟ Ice1(hull; machinery) R3 AUT3.

    Завершено строительство судна обеспечения для РосморпортаПроект разработан конструкторским бюро ООО «КБ «Флотпроект», строительство ведет предприятие ООО «Стройлидерплюс». Техническое наблюдение за строительством судна и рассмотрение проектной документации судна в постройке осуществляют специалисты Астраханского филиала Российского морского регистра.

    В общей сложности в серии по данному проекту запланировано строительство трех единиц флота. Головное судно «Берилл» уже приступило к выполнению производственных задач в районе эксплуатации. В постройке на данный момент находится также завершающее серию судно «Антарес».

    Фото: Российский морской регистр судоходства


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.02.2026
    Дноуглубление в Корсакове
    В 2026 году ФГУП «Росморпорт» приступит к дноуглубительным работам в морском порту Корсаков на Сахалине.
    ДноуглублениеКорсаковРосморпортСахалин
    0
    24.06.2026
    Росморпорту передано имущество на Дальнем Востоке
    Причал и створные знаки
    Дальний ВостокИмуществоРосморпорт
    0
    22.05.2026
    Подтверждено соответствие классификационных правил Российского морского регистра целевым стандартам IMO
    Комитет по безопасности на море ИМО подтвердил соответствие классификационных правил Регистра целевым стандартам IMO.
    IMOSOLASРоссийский морской регистр судоходстваСтандарты
    0
    23.07.2026
    Ледоколы «Росморпорта» обеспечили проводку 5,7 тыс. судов
    В зимне-весеннюю навигацию
    20252026Зимняя навигацияЛедоколы
    0
    07.04.2026
    Завершен период ледокольных проводок в Ванино
    Ледоколы Росморпорта вернулись в порт приписки.
    ВаниноЛедоколыледокольная проводкаРосморпорт
    0
    17.03.2026
    Завершен период ледокольной проводки на Каспии и в Азове
    Ледоколы ФГУП «Росморпорт» завершили работу в Азовском и Каспийском бассейнах в зимнюю навигацию 2025-2026 гг.
    Азовское мореКаспийское мореЛедоколыРосморпорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.08.2026 Контейнерооборот через Гетеборг на уровне прошлого года
    27.08.2026 Новый сервис Китай – российский Дальний Восток
    26.08.2026 FESCO отправила первый рейс из Петербурга в Турцию
    26.08.2026 Заторы в портах хуже, чем во время пандемии
    26.08.2026 CMA CGM инвестирует в порт Джидда в Саудовской Аравии
    25.08.2026 ГК «Дело» об уровне контейнеризации жд перевозок
    Госрегулирование Показать всё
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    14.08.2026 Создать Морскую администрацию Российской Федерации
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •