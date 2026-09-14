Электросудно для «Водохода»

Под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства завершено строительство головного пассажирского электросудна проекта F2 («Фонтанка 2.0»). 11 сентября 2026 года Регистр выдал комплект классификационных документов на судно.

Современное комфортабельное судно предназначено для перевозки пассажиров и будет совершать прогулочные рейсы по внутренним водным путям. Судно построено на производственной площадке Судостроительной верфи «Речная» в Санкт-Петербурге в рамках проекта по развитию экологичного внутреннего водного транспорта. Реализованный в данном проекте принцип электродвижения до минимума снижает воздействие объекта на окружающую среду, отметили в Регистре.

Строительство выполнено по заказу компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» под техническим наблюдением специалистов Балтийского филиала Российского морского регистра. Символ класса: КM⍟ IN Р 1,2.

Услуги по классификации и освидетельствованию судов в соответствии с положениями Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации Российский морской регистр судоходства осуществляет с 2025 года, напомнили в организации.

Фото: «ВодоходЪ»