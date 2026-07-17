2,3 млрд рублей на строительство судов

ГТЛК получила 2,3 млрд рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России, сообщила компания в своем макс-канале.

За счет этих средств будет профинансировано строительство 34 сухогрузных барж проекта RBD4608 и двух буксиров проекта ТСК-395М на Череповецком судостроительном заводе

Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. ГТЛК разместила выпуски облигаций серии 005Р-48 и 005Р-49 по закрытой подписке в пользу Минфина России. Купонный доход установлен в размере 0,01% годовых на первые 3 года. После окончания этого периода и до даты погашения ставка составит 1,83% годовых. Также по выпускам предусмотрен льготный период по выплате номинальной стоимости облигаций в течение 3 лет с даты размещения.

Ключевыми условиями инвестпроекта по обновлению водного флота являются «нулевой» аванс и льготная лизинговая ставка для российских судоходных компаний, отметили в ГТЛК.

Фото: Росморречфлот