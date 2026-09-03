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Регистр выдал классификационные документы на краболов
03.09.2026

Регистр выдал классификационные документы на краболов

    • Российский морской регистр судоходства выдал комплект классификационных документов на краболовное судно «Залив Шелихова» проекта ССа5712LS.

    Судно построено на класс Регистра на Находкинском судоремонтном заводе. Символ класса: KM⍟ Ice2 (hull; machinery) AUT3 (REF) Fishing vessel. Техническое наблюдение в процессе постройки осуществляли специалисты Приморского отделения Дальневосточного филиала Регистра (ДВФ).

    Выдаче документов предшествовал полный цикл испытаний, в ходе которых выполнена проверка мореходных качеств судна, работы оборудования и его параметров на ходовых режимах.

    Судно предназначено для добычи краба ловушками, сохранения и транспортировки улова в живом виде в наливных танках с забортной водой. Оптимальное соотношение длины и ширины корпуса обеспечивает хорошие мореходные качества судна, прямая конструкция носовой оконечности – удобное расположение жилых помещений и комфорт экипажа на борту. Ледовый класс Ice2 позволяет безопасно эксплуатировать судно в ледовых условиях бассейнов Охотского и Берингова, Баренцева морей.

    Новый краболов продолжает серию промысловых судов проекта ССа5712LS, строительство которых под техническим наблюдением Российского морского регистра ведется на предприятиях страны. В настоящий момент на российских производственных мощностях по проекту ССа5712LS строится порядка 20 единиц флота.

    Фото: Российский морской регистр судоходства


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