Регистр выдал классификационные документы на краболов

Российский морской регистр судоходства выдал комплект классификационных документов на краболовное судно «Залив Шелихова» проекта ССа5712LS.

Судно построено на класс Регистра на Находкинском судоремонтном заводе. Символ класса: KM⍟ Ice2 (hull; machinery) AUT3 (REF) Fishing vessel. Техническое наблюдение в процессе постройки осуществляли специалисты Приморского отделения Дальневосточного филиала Регистра (ДВФ).

Выдаче документов предшествовал полный цикл испытаний, в ходе которых выполнена проверка мореходных качеств судна, работы оборудования и его параметров на ходовых режимах.

Судно предназначено для добычи краба ловушками, сохранения и транспортировки улова в живом виде в наливных танках с забортной водой. Оптимальное соотношение длины и ширины корпуса обеспечивает хорошие мореходные качества судна, прямая конструкция носовой оконечности – удобное расположение жилых помещений и комфорт экипажа на борту. Ледовый класс Ice2 позволяет безопасно эксплуатировать судно в ледовых условиях бассейнов Охотского и Берингова, Баренцева морей.

Новый краболов продолжает серию промысловых судов проекта ССа5712LS, строительство которых под техническим наблюдением Российского морского регистра ведется на предприятиях страны. В настоящий момент на российских производственных мощностях по проекту ССа5712LS строится порядка 20 единиц флота.

Фото: Российский морской регистр судоходства