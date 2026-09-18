Спущен на воду краболов проекта 03141

На Восточной верфи (управляющая компания – предприятие ОСК Амурский судостроительный завод) состоялась торжественная церемония спуска на воду рыбопромыслового судна проекта 03141 «Ламут», сообщили SeaNews в ОСК. Новый краболов открыл второй десяток в серии, строящейся на Восточной верфи в рамках государственной программы инвестиционных квот. Суда по этой программе строятся на верфи с 2019 года.

Одиннадцатый краболов, получивший имя «Ламут», оборудован ловушками для промысла краба и креветки, а также способен вести добычу рыбы ярусным ловом. На борту обеспечены условия для хранения улова и транспортировки в порт в живом виде в RSW-танках с охлажденной морской водой. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.

Судно имеет высокую скорость и мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. Район плавания не ограничен. Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать судно в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

После завершения достроечных работ и проведения ходовых испытаний судно будет передано заказчику для работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Характеристики проекта 03141 «Ламут»:

Длина – 63,27 м;

Ширина – 10,6 м;

Высота борта (до верхней палубы) – 4,6 м;

Валовая вместимость – 1048 т;

Мощность ГД – 1618 кВт;

Водоизмещение – 1586 тонн;

Скорость – 14 узлов;

Экипаж – 21 человек;

Автономность – 45 суток;

Установки для хранения и переработки краба;

Современное навигационное и промысловое оборудование.

Фото: ОСК