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Спущен на воду краболов проекта 03141
18.09.2026

Спущен на воду краболов проекта 03141

    • На Восточной верфи (управляющая компания – предприятие ОСК Амурский судостроительный завод) состоялась торжественная церемония спуска на воду рыбопромыслового судна проекта 03141 «Ламут», сообщили SeaNews в ОСК. Новый краболов открыл второй десяток в серии, строящейся на Восточной верфи в рамках государственной программы инвестиционных квот. Суда по этой программе строятся на верфи с 2019 года.

    Одиннадцатый краболов, получивший имя «Ламут», оборудован ловушками для промысла краба и креветки, а также способен вести добычу рыбы ярусным ловом. На борту обеспечены условия для хранения улова и транспортировки в порт в живом виде в RSW-танках с охлажденной морской водой. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.

    Спущен на воду краболов проекта 03141Судно имеет высокую скорость и мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. Район плавания не ограничен. Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать судно в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

    После завершения достроечных работ и проведения ходовых испытаний судно будет передано заказчику для работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. 

    Характеристики проекта 03141 «Ламут»:

    • Длина – 63,27 м;
    • Ширина – 10,6 м;
    • Высота борта (до верхней палубы) – 4,6 м;
    • Валовая вместимость – 1048 т;
    • Мощность ГД – 1618 кВт;
    • Водоизмещение – 1586 тонн;
    • Скорость – 14 узлов;
    • Экипаж – 21 человек;
    • Автономность – 45 суток;
    • Установки для хранения и переработки краба;
    • Современное навигационное и промысловое оборудование.

    Фото: ОСК


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