Итоги IХ Конференции «Речные перевозки России 2026»

23-24 сентября в Саратове прошла IХ Конференция «Речные перевозки России 2026» — мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка речных грузоперевозок.

Организатором выступила компания ВИВА КОНСАЛТ.

В пленарном дне приняли участие представители администраций водного транспорта, судоходных и логистических компаний, грузовладельцы, портовики, судостроители, страховые, лизинговые и юридические фирмы, профильные администрации, а также другие представители ВВТ и смежных направлений.

Первый день конференции начался с сессии о планировании, перспективах и рисках в речных перевозках. Государственное управление грузопотоками, а также тенденции и реформы в сфере внутреннего водного транспорта осветили спикеры из Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта и АНО НИИ проектирования и экспертизы логистических систем имени Ю.И. Платова. О рисках в логистике рассказали представители компании «Абсолют Страхования».

Следующая сессия была посвящена инфраструктуре внутренних водных путей и мультимодальности с речным плечом. Обсудили состояние ГТС, портовой техники и причальных сооружений. Среди спикеров этой тематики выступили представители Академии водного транспорта, Технических комитетов: ТК 032 «Водный транспорт» и ТК 490 «Логистика и управление цепями поставок». В блоке о мультимодальности сделали доклады компании «МАРИНЕРУС» и Приволжская дирекция по управлению ТСК структурного подразделения филиала ОАО «РЖД».

Далее аудитория перешла к формату активной дискуссии об экономике речных перевозок. В рамках круглого стола обсудили сложности, с которыми сталкиваются речники, и возможности развития: от агрологистики и перераспределения грузопотоков до эксплуатации флота и оперативной деятельности портов. В дискуссии участвовали: Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ), Академия водного транспорта, «Саратовское речное транспортное предприятие», «Порт Тольятти», «Россельхозбанк», «МАРИНЕРУС», АНО НИИ проектирования и экспертизы логистических систем имени Ю.И. Платова, Фонд развития несырьевого неэнергетического экспорта, а также делегаты из аудитории.

Четвертой сессией конференции стал блок о строительстве и ремонте речного флота, а также об аспектах освидетельствования и регистрации речного транспорта. Выступили здесь «Морской Инжиниринговый Центр СПб», ФАУ «Российский морской регистр судоходства», ТК 032 «Водный транспорт» и ЮФ «Ремеди».

Несмотря на «плотную» программу, участники нашли время для дискуссий — даже в кофе-паузах кипело обсуждение насущных для отрасли вопросов.

Завершилась конференция гала-ужином, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

Во второй деловой день конференции делегаты посетили с экскурсией «Саратовское речное транспортное предприятие» — ознакомились с его работой и инфраструктурой. Продолжилась встреча участников без галстуков речной прогулкой на теплоходе.