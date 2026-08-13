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Мультимодальный логистический центр планируется создать в Чувашии
13.08.2026

Мультимодальный логистический центр планируется создать в Чувашии

    • Проект «дорожной карты» создания мультимодального логистического центра (МЛЦ) в Чувашии утвердили в Росморречфлоте на заседании рабочей группы под председательством заместителя руководителя ведомства Фёдора Шишлакова, сообщается на сайте агентства.

    Проект планируется реализовать на базе АО «Чебоксарский речной порт». Основными видами деятельности предприятия являются грузовые и пассажирские перевозки, переработка грузов, добыча и продажа нерудных строительных материалов, услуги комплексного обслуживания флота.

    В навигацию 2025 года объём добычи песка превысил 2,6 млн тонн, общий объём грузоперевозок составил свыше 5,3 млн тонн. Порт обладает необходимыми мощностями для наращивания погрузо-разгрузочной деятельности.

    АО «Чебоксарский речной порт» разработан проект развития причальной и портовой инфраструктуры на базе причала «Новочебоксарск», предполагающий удлинение действующей причальной стенки до 450 м.

    Планируется строительство нового грузового терминала с причальной стенкой 622 м и складской зоной 38,5 га, ориентированного непосредственно на контейнерные перевозки. Перегрузочный комплекс с использованием железнодорожного, автомобильного и водного транспорта планируется построить в устье впадающей в Волгу реки Цивиль.

    «Дорожной картой» предусмотрены работы по подготовке правовой и проектной основы для строительства МЛЦ. В плане мероприятий – определение потенциальных клиентов МЛЦ, номенклатуры и объёмов грузов.

    «Формирование железнодорожной составляющей обеспечит транспортную доступность порта. Будет использоваться транзитный потенциал автомобильных объездных дорог Новочебоксарска и прямой выход на крупные федеральные магистрали. Интеграция наземных видов транспорта с водным повысит эффективность перевозок грузов в Приволжском федеральном округе», – подчеркнули в Росморречфлоте.

    Фото: Росморречфлот


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