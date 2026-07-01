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Итоги навигации на Волго-Доне
01.07.2026

Объем перевозок в Азово‑Донском бассейне, первое полугодие 2026

    • Объем перевозок грузов в Азово‑Донском бассейне составил 1 млн 613 тыс. тонн грузов, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта. Это почти на треть больше, чем годом ранее (+29,3%).

    В том числе перевозки сухих грузов составили 1 млн 045 тыс. тонн (64,8% от общего объёма), зерна — 678 тыс. тонн, щебня — 241 тыс. тонн, нефтепродуктов—569 тыс. тонн (35,2% от общего объёма).

    Транзитные перевозки составили более 1 млн 235 тыс. тонн (+33,9% к уровню 2025 года).

    Число судозаходов увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом до 1728 единиц. Судопоток транзитного флота составил 779 единиц (+5,1%).

    Объем пассажирских перевозок составил 54,8 тыс. человек (86,8% к уровню прошлого года).

    Фото: Росморречфлот


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