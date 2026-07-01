Объем перевозок в Азово‑Донском бассейне, первое полугодие 2026

Объем перевозок грузов в Азово‑Донском бассейне составил 1 млн 613 тыс. тонн грузов, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта. Это почти на треть больше, чем годом ранее (+29,3%).

В том числе перевозки сухих грузов составили 1 млн 045 тыс. тонн (64,8% от общего объёма), зерна — 678 тыс. тонн, щебня — 241 тыс. тонн, нефтепродуктов—569 тыс. тонн (35,2% от общего объёма).

Транзитные перевозки составили более 1 млн 235 тыс. тонн (+33,9% к уровню 2025 года).

Число судозаходов увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом до 1728 единиц. Судопоток транзитного флота составил 779 единиц (+5,1%).

Объем пассажирских перевозок составил 54,8 тыс. человек (86,8% к уровню прошлого года).

Фото: Росморречфлот