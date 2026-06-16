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Студенческие отряды будут работать на водном транспорте
16.06.2026

Студенческие отряды будут работать на водном транспорте

    • Студенческие отряды будут работать на водном транспортеСтуденческие отряды впервые приступили к работе на водном транспорте, сообщила пресс-служба в своем телеграм-канале.

    В 2026 году более 700 участников студенческих отрядов будут работать на объектах водного транспорта в Ленском и Обь-Иртышском бассейнах.

    Пилотным вузом стал Сибирский государственный университет водного транспорта, а именно его филиалы в Якутске и Омске. Более 200 студентов прошли обучение по профессии в рамках гранта РСО и направлены на практику в Администрации Обь-Иртышского и Ленского бассейна – стратегически важные для северного завоза и жизнеобеспечения регионы.Студенческие отряды будут работать на водном транспорте

    В этом трудовом сезоне курсанты будут работать матросами, судовыми электриками и лебедчиками. В планах – расширить доступные для студентов должности и географию прохождения практики.

    Росморречфлот и РСО договорились о запуске отраслевых отрядов на «Транспортной неделе» в прошлом году. В 2025 году на объектах транспорта трудились более 22 тыс. участников движения.

    «Трудовой сезон станет для курсантов временем профессионального роста, личным вкладом в развитие речного флота и всего транспортного комплекса страны.  Планируем, что этот сезон также послужит хорошим примером для других подведомственных учебных заведений Росморречфлота и данный опыт будет применим в других регионах»,– отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

    Фото: Минтранс


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